ANKARA Büyükşehir Belediyesi sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırlarını kurmaya başlandı. Çadırlar Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca vatandaşa hizmet verecek.
30 BÖLGEDE KURULACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz" açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçerek 30 bölgede tanzim satış çadırlarını kurmaya başladı.
KREDİ KARTI GEÇERLİ OLACAK
İlk olarak Sihhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı girişine kurulan 2 çadırda sadece sebze satışı yapılacak. "Halk Sebze Üreticiden Tüketiciye", "Enflasyonla Topyekün Mücadele" logoları çadırlara asıldı. Çadırlarda kredi kartı ile satış mümkün olurken, sebze başı kilo kotası konulacak.
TARIM KREDİ'DEN ALINACAK
Ankara'daki tanzim satış bölgelerine ürünler; Antalya, Kütahya, İzmir, Mersin ve Ankara'daki Tarım Kredi Kooperatiflerinden tedarik edilecek. Ankara'da ilk önce 15 satış çadırı ve mobil olarak açılacak ve bu sayı 30'a yükseltilecek. İlk etapta, Sıhhiye, Kızılay Meydanı, Kurtuluş, Ulus metro çıkışı, Mamak İtfaiye Meydanı'nda tanzim satış noktaları olacak.
Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz sebze ve meyve işte böyle satılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek fiyatları düşürmek için belediyelerin tanzim satışa başlayacağını açıklamasının ardından ilk adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurmaya başladığı satış çadırları Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak
ANKARA Büyükşehir Belediyesi sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırlarını kurmaya başlandı. Çadırlar Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca vatandaşa hizmet verecek.