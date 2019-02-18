Erdoğan müjdeyi verdi! Tanzim satışa bir ürün daha ekleniyor

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanımı arayacağım; 'Buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin' diye. Tanzim satışlarla fırsatçılar ve simsarlar kaybediyor, millet kazanıyor. Ispartalı çiftçinin kilosunu 1 TL'ye sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 TL'ye alıyorsa bunun adı ticaret değil bunu adı vurgundur soygundur." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ETİKETLER YARI YARIYA DÜŞTÜ

"Devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar karşısında gereken adımları attık. Tanzim satış noktaları sonrası market ve pazarlardaki etiketler yarı yarıya düştü. Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Fırsatçılar devam ederse biz de sistemi sürdürmeye devam edeceğiz. Bakın önlemimizi aldık. Kim kaybediyor? Fırsatçılar. Kim kazanıyor? Millet.Fırsatçılar, simsarlar kaybediyor, benim milletim kazanıyor, benim milletimi kimse sömüremeyecek, sömürtmeyeceğiz. Zulm ile abad olunmaz. Gönülsüz yapılan ibadetin bile insana hayrı olmaz. Her işin olduğu gibi ibadetin de siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşık olmadan, sevmeden, derdi ile dertlenip sevincine ortak olmadan siyasette başarı yakalanamaz. Biz onun için gönül siyaseti gönül belediyeciliği diyoruz.

PARTİMİZİ KAPATMAYA DAHİ KALKTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumuzda önümüze çıkarılan onca engele rağmen bu şekilde başarıyı elde ettik. Türlü saldırılara maruz kaldık, bütün bu iftiraların üstesinden de milletimizin desteği ve duası sayesinde bu günlere geldik. 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'yi kuran yine milletimiz oldu siz oldunuz. Geride bıraktığımız 17 yılda tam 14 seçim yaşadık. Allah'a hamdolsun hepsinden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık.

YÜZDE 20 YERLİYDİ YÜZDE 80 İTHALDİ

Savunma sanayinde Türkiye tarihinin en büyük hamlesi bizim dönemimizde yapıldı. Yüzde 20 ne yazık ki yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şimdi bu dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Türkiye bugün kendi savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, füzelerini, silahlarını kendisi üretiyor. Aynı zamanda bütün bunları yurt dışına ihraç ediyoruz.

735 TERÖRİSTİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ YAKALADI

Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor. Terör koridoruna büyük bir darbe indirdik. 40 bin kilometrekarelik alanı terör örgütlerinin zulmünden kurtardık. Ülkemizin bekasına kastedenlere unutamayacakları bir ders verdik.

OPERASYON İLE İLGİLİ HAZIRLIKLARIMIZI BELİRLEDİK

Teröristlerin cirit attığı yerlerde bugün istikrar, huzur var. Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış, demokrasi ve özgürlük var. Operasyon ile ilgili hazırlıklarımızı belirledik. Türkiye'nin ayağına pranga vuranlar sadece hasımlarımız ve ülkemizin düşmanları değildir. Ülkemiz en büyük darbeyi ülkemizin içindeki gafillerden yemiştir. Kimi zaman medya baronları olarak çıkmıştır, kimi zaman bürokratlar olarak çıkmıştır, kimi zaman darbecilere bel bağlamış siyasetçiler olarak çıkmıştır, kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır. Türkiye tüm başarılarını bunlara rağmen gerçekleştirmiştir. Son 17 yılda neyi sonuca ulaştırdıysak emin olun bu gafillere rağmen yaptık. Bugün de benzer bir mücadelenin içindeyiz. Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle çocuğunun rızkına kastedilmesinin arasında fark yoktur.

TANZİM SATIŞI BİR MÜDDET DAHA DEVAM ETTİRECEĞİZ

Ispartalı çiftçinin kilosunu 1 TL'ye sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 TL'ye alıyorsa bunun adı ticaret değil bunu adı vurgundur soygundur. Bunun adı insanımızın rızkını alavere dalavere ile hiç etmektir. Biz de devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara karşı adımlarımızı attık. Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla beraber pazar ve marketlerde fiyatlar yarı yarıya düştü. Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze, meyveye ulaşmaya başladı. Kazanan milletimiz kaybeden fırsatçılar oldu. Tanzim satış müessesesini bir müddet daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse sona erdireceğiz. Fırsatçılar devam ederse sürdüreceğiz. Ne üreticimizin, ne tüccarımızın ne de vatandaşımızın zarar etmesine müsaade etmeyeceğiz."