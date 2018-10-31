Erdoğan müjdeyi verdi! İlk teslimat 2021 yılında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulması Savunma Sanayi Başkanlığımız öncülüğünde başlatıldı. İlk teslimatın 2021 yılında yapılması bekleniyor. Projenin ismi de Siper olacak" dedi

Erdoğan müjdeyi verdi! İlk teslimat 2021 yılında
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün burada birbirinden önemli milli teknoloji geliştirme teknolojileri altyapı çalışmaları için bir araya geldik. TSK'ya teslim edilen yeni nesil silahların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ortaya koyduğumuz hedeflerden biri de uydu aynalarının ülkemizde üretilmesiydi. Kritik teknoloji olarak kabul edilen maliyeti yüksek parçaların maliyeti yüksekti. Bu proje sayesinden milli kabiliyet sayesinde geliştirme imkanı bulduk.

Ödenen yüksek tutarların yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Türkiye; savunma, havacılık ve uzay  teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Tesiste uydu kameralarının yanında yurt dışı tedarikinde sorun yaşanan hassas optik ve teleskop aynalarının üretimi gerçekleştirilecektir.

Dünyada sayılı laboratuvarlardan biri oldu. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'ye yapılan saldırılardan biri de uyguladığımız bağımsız politikalara tepki olduğunu biliyorum. İş dönüp dolaşıp savunma sanayimize geliyor.

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