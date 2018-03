Erdoğan milyon dolarlık imzayı attı!

ETKİNLİKTE, projeye finansmanı sağlayan Japon Devlet Bankası Japan Bank for International Corporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Bank of Tokyo-MitsubishiA (BTMU), Nippon Life Insurance Company, Dai-ichi Life Insurance Company, The Iyo Bank ve Standard Chartered Bank yetkilileri de yer aldı.

5 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı finansal kapanış imza töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, hastanenin yapımında 5 bini aşkın kişinin 3 yıl süreyle çalışacağını söyledi. Ilıcak, hastanenin sadece yapımında değil, işletmesinde de Japon ortaklarının olacağını dile getirdi. Açıldıktan sonra her gün 24 bin ziyaretçi, 2 bin refakatçi, 4 bin 650 sağlık personeli, 4 bin 500 medikal personel ile günde 65 bin kişinin, yılda 23 milyon kişinin hastaneyi kullanacağını dile getiren Ilıcak, “İstanbul’un bölgemizin sağlık başkenti haline gelmesinde çok önemli rol oynayacak” dedi.

Ilıcak, Türkiye’nin sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu olan şehir hastaneleri ile sadece İstanbul değil Türkiye’nin diğer şehirleri de bölgemizin şifa merkezlerine dönecektir” dedi.

9 HASTANE BİR ARADA

Konuşmalar sonrası Rönesans Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz şirketi ortaklığıyla hayata geçirilecek İkitelli Şehir Hastanesi’nin finansal kapanışının imzaları atıldı. Bir milyon metrekare üzerinde inşaat alanına sahip olacak hastane dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alacak. Toplamda 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olacak hastane, faaliyete geçtiğinde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Şehir hastanesi, 9 ayrı hastaneden oluşacak.

DEPREM ÖNLEMLERİ

Hastane, 2 binden fazla sismik izolatör kullanılarak tamamlandığında dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olacak. Bu sayede deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini aksama olmadan yerine getirebilecek. Projenin toplam yatırım tutarı 203 milyar Japon yeni olacak. İnşaatına 1 Ekim’de başlanacak hastane, 2020’de hizmete açılacak.

'İŞBİRLİĞİMİZDE STRATEJİK EŞİK'

JBIC İcra Kurulu Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Tadashi Maeda, İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi’nin Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği için stratejik bir eşik olduğunu söyledi. Türk hükümetinin banka bakış açısıyla son derece sağlam bir kamu-özel işbirliği modeli kurguladığını dile getiren Maeda, “Şirketlerimizin bu projeyi Türk hükümeti ile beraber başarıyla hayata geçireceklerinden eminiz” dedi.

Sojitz Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Yoji Sato, projenin iki yıl önce, 2015’te kendilerine takdim edildiğini belirterek, bu aşamaya gelmekten çok büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.