Erdoğan'ın onayı bekleniyor! 2020 yılı bütçesi tarihte bir ilk olacak

MECLİS Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan 2020 Yılı Bütçesi, 20 Aralık'ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Bütçe 2020'de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak, 1 milyar 95 milyon lira büyüklüğe ulaşacak.Bütçeden reel sektöre 44,5 milyar, KOBİ'lere 1,4 milyar lira destek verilecek. İhracat destekleri için 3,8 milyar lira harcanacak. Ar-Ge'ye 5 milyar lira ayrılırken, çiftçi ve esnafa 6,4 milyar lira kredi faiz desteği sağlanacak. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan sonra bu hafta başında Meclis Genel Kurulu'na inen 2020 Yılı Bütçesi, 20 Aralık tarihinde yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşan bütçe, 1 milyar 95 milyon lira büyüklükle yürürlüğe girecek. Yeni Ekonomi Programı bütçenin temelini oluştururken, gelecek yıl bütçe gelirleri 956,6 milyar, vergi gelirleri 784,6 milyar TL, bütçe açığı 38,9 milyar TL olarak öngörüldü. 2020 yılında yatırımlara 64,1 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 için hedeflenen 187,5 milyar lira gelir vergisinin sadece 10,5 milyar lirası beyana dayanmakta.

REEL KESİME 44,5 MİLYAR LİRA

Özel sektör aracılığı ile büyüme stratejisi çerçevesinde 2020 yılında reel kesim destekleri için bütçeden 44,5 milyar lira kaynak ayrıldı. 2016'da uygulamaya konulan sosyal güvenlik işveren prim destekleri çerçevesinde işletmelerin SGK'ya ödenmesi gereken 25,3 milyar lira tutarındaki işveren primi bütçeden karşılanacak.

İHRACATÇIYA 3,8 MİLYAR LİRA

Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler çerçevesinde 2020 bütçesinde 5 milyar lira kaynak ayrıldı. İhracat destekleri kapsamında 3,8 milyar lira harcanacak.

ÇİFTÇİ VE ESNAFA DESTEK

Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı düşük maliyetle karşılaması için Ziraat Bankası aracılığıyla verilen faiz destek tutarı yüzde 23 artırılarak 4,2 milyar liraya çıkarılacak.

Esnafın 2020'de Halk Bankası aracılığıyla kullanacağı esnaf kredileri için de faiz desteği olarak 2,2 milyar lira kaynak ayrıldı.

KOSGEB'DEN 14 MİLYAR LİRA

Genç girişimcilerimizin desteklenmesi ve KOBİ'lerimizin markalaşması amacıyla KOSGEB bütçesinden 1,4 milyar lira ayrıldı. 2020 yılı bütçesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 1 milyar lira ödeme yapılacak. Ayrıca özel sektörün ArGe çalışmalarının desteklenmesi amacıyla gerek TÜBİTAK gerekse vergi ve diğer mevzuat düzenlemeleriyle 2020 yılında Ar-Ge'ye toplam 5,5 milyar lira tutarında bir kaynak aktarılacak.

TARIMA 33,4 MİLYAR LİRA

2020'de tarıma 33,4 milyar lira ayrıldı. Tarımsal destek programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 6,3 milyar lira harcanacak.

BÜTÇENİN 17,2'Sİ SAĞLIĞA

2020 yılı bütçesinin yüzde 17,2'sini oluşturan 188,6 milyar lira sağlığa ayrıldı. Bu kapsamda tedavi harcamaları için 98,4 milyar lira, ilaç harcamaları için 47,3 milyar lira, aile hekimliği için 10,5 milyar lira harcanacak. Bütçenin 176,1 milyar lirası eğitime harcanacak. 2020 yılında öğrencilere eğitim desteği olarak 26.4 milyar lira, burs ve öğrenim kredisi olarak 12,5 milyar lira verilecek. 2020'de savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira ayrıldı.

97,3 MİLYAR TL YERELE GİDECEK

2020'de yerel yönetimler ile il özel idarelerine 97,3 milyar lira ayrıldı. Köylerin altyapısı için oluşturulan KÖYDES projesine 1,5 milyar lira, belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan SUKAP projesi için 837 milyon lira, sokak aydınlatmaları için 2,4 milyar lira kaynak ayrıldı. Dar gelirlerinin sağlık giderlerine 13,4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 11,6 milyar lira, engellilerin evde bakımına destek için 9,4 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 1,8 milyar lira, 2020'de bütçenin harcama kalemleri içinde olacak. (Dünya)