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Erdoğan'ın ardından Merkez de sinyali verdi! Cepler rahatlayacak

Merkez Bankası'nın açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli vurgu yaptığı faizler için bir indirim sinyali daha geldi. 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan yılın son PPK toplantısıyla yüzde 14 olan faizlerin bir kez daha düşürülmesi bekleniyor. Merkez Bankası son 4 ayda faizleri 1000 puan düşürmüştü.

EKONOMİ 30.11.2019, 12:49
Erdoğan'ın ardından Merkez de sinyali verdi! Cepler rahatlayacak
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'nda ekonomiye dair toparlanma sürecine vurgu yapıldı. Raporda enflasyondaki düşüşe ve döviz kurundaki oynaklığın azalmasına dikkat çekilirken, faiz oranlarına ilişkin indirim sinyalleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı programlarda, "Enflasyonun bir numaralı sebebidir" dediği faiz için tavrını net bir şekilde belirtiyor. Erdoğan, sık sık faiz indirimlerine dikkat çekerken faizlerin daha da düşeceğine vurgu yapıyor.

"İKTİSADİ FAALİYETİ DESTEKLEMEKTEDİR"

Merkez'in açıkladığı Finansal İstikrar Raporu'nda "Enflasyondaki düşüş eğilimi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme sonucu faiz oranlarındaki gerileme ve finansal koşullardaki olumlu seyir iktisadi faaliyeti desteklemektedir" ifadeleri yer aldı.

YENİ BAŞKANLA 4 AYDA 1000 PUAN İNDİRİME GİDİLDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın eski Başkan Murat Çetinkaya'nın yerine getirilmesi ile birlikte faizlerde büyük bir indirim gerçekleşti. Çetinkaya döneminde yüzde 24'te olan politika faizi Uysal'ın göreve gelmesiyle birlikte sürekli düşürüldü. Temmuz'da başlayan indirimler Eylül ve Ekim aylarında devam etti. Temmuz'da 425 baz puan indirim yapan Merkez, faizi yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Eylül ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda 325 baz puan indirim kararı alınarak faizler yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye geriledi. Son indirim kararı ise Ekim ayında alında. Ekim'de yapılan PPK toplantısında 250 baz puan daha indirim kararı alınarak faizler yüzde 14'e geriledi. Böylece yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'la birlikte faizler 4 ayda 1000 baz puan indirime gidilmiş oldu.

YILIN SON PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası yılın son PPK Toplantısı'nı Aralık ayında gerçekleştirecek. Büyük öneme sahip olan toplantı 12 Aralık Perşembe günü yapılacak ve toplantının ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, faiz kararını açıklayacak. Piyasaların beklentisi Merkez'in indirim kararı alması doğrultusunda.

ÇETİNKAYA İNDİRİME YANAŞMADIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarına rağmen faizlerde indirime gitmemekte direnmişti. Faiz konusunda gerekli adımı atmayan Çetinkaya, Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Çetinkaya'nın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Murat Uysal, 6 Temmuz tarihinde Merkez Bankası Başkanı olarak göreve atanmıştı. Erdoğan, Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti: "Sayın Başkanın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Tabi bunların hepsi oralarda başka sıkıntıları da meydana getirdi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu ve ondan sonra da bunu başta Hazine ve Maliye Bakanım olmak üzere arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve burada bir değişikliğe gitmenin faydalı olacağına inandık. Bundan dolayı artık böyle bir değişime gidilmesinin ülke ekonomisi için hayırlı olacağına inandık ve bu adımı attık."

#Merkez Bankası #Finansal İstikrar Raporu #Cumhurbaşkanı Erdoğan #tcmb #enflasyon
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