Erdoğan, dolardaki artış için ABD'yi suçladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde TL'de yaşanan sert değer kayıpları için ABD'yi suçladı. Ankara Atakule'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, döviz hareketlerine ilişkin, "Döviz, faiz, kurla ilgili sıkıştırma operasyonu ters tepti, şimdi TL bulamıyorlar. Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Türk Lirası biriktirin, çok isabetli olur" diye konuştu. Türkiye'nin asıl sıkıntısının enflasyon olduğunu söyleyen Erdoğan, orada aşağı yönlü hareket için faizlerin düşmesi gerektiği görüşünü tekrarladı. Erdoğan, şöyle konuştu: "Sıkıntımız enflasyon, düşüş hafif de olsa başladı. Burada asıl sıkıntı faiz konusudur; faizi düşürdükçe enflasyon da düşecektir... Piyasalardaki ürünleri kontrol altında tutmamız lazım, spekülatörleri terbiye etmemiz şart. Zincir marketlerin bize yardımcı olması lazım." İşsizliğin tek haneye ineceğine inandığını da ifade eden Erdoğan, "Bu mevsimler işsizliğin tırmanışta olduğu dönemler, yazla birlikte olumlu istikamette gelişecektir" dedi.