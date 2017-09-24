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Erdoğan'dan yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya devlerini Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırdı

Erdoğan'dan yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya devlerini Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırdı

24 Eylül 2017 Pazar 21:57
Erdoğan'dan yatırım çağrısı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'de, 4 trilyon dolarlık varlığı yöneten dünya devlerine, Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de piyasa değeri 1.5 trilyon dolar olan küresel şirketler ve 2.5 trilyon Dolar'lık portföy yöneten fonlarla buluştu. İşadamlarına "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulunan Erdoğan, "Her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.
70 ŞİRKET YÖNETİCİSİNE SESLENDİ
Erdoğan, BM'nin 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği  ABD'nin  New York kentinde küresel şirketler ve fonların yöneticileriyle buluştu. Erdoğan, piyasa değeri 1.5 trilyon Dolar olan küresel şirketler ile dünyada 2.5 trilyon Dolar'lık portföyü yöneten 70'e yakın şirketin yöneticisine "Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulundu. EastWest Enstitüsü'nün ev sahipliğinde  Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonuyla düzenlenen toplantıda Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı makamı dâhil tüm kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.
'YATIRIM YAPAN PİŞMAN OLMAZ'
Bilişim, ilaç, havacılık, gıda, finans ve enerji başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda  Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve reformlar ele alındı. Erdoğan, bugüne kadar  Türkiye'de yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadığı mesajını verdi. Türkiye'de ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiğini belirten Erdoğan, doğrudan yatırımların ülkeye çekilmesi için önemli reformlar yapıldığını ve bunların devam edeceğini söyledi. Fikri mülkiyet hakları konusunda yeni bir kanun çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Birkaç ay önce de üretim reform paketini çıkardık. Yatırımcılara çeşitli teşvik ve kolaylıklar sağladık" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanYatırımCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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