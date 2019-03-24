Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması!

YENİKAPI mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizdeki hareketliliğe değinerek, “Birileri bizi provake etmeye başladı. Dövizi tırmandırmaya başladı. Ey finans sektörünün içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp provakatif eylemlerin içine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyecekseniz. Bu tür eylemlerin içerisine girenlere sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyorum. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Seçim sonrası bunun faturasını ağır bir şekilde keseceğiz. Biz paramıza sahip çıkacağız. Bütün çalışmalar Hazine Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Ve faturayı ödeyecekler. Bu milleti sindiremeyecekler. Bunu öğrenecekler. Bizim burada istikametimiz doğrudur” dedi.