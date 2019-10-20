Erdoğan: Bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'nde konuşuyor
İŞTE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Türk, Kürt, Alevi, Laz, Sünni demeden Türkiye'nin renklerini kucakladık. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzde yeri vardır. Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz.
Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu milleti asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.
SİGARA TEPKİSİ
- İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır'
- (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.
- Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz.
- Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz.
- Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur
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