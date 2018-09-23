Erdoğan AVM sahiplerine sert çıktı

YENİ havalimanında düzenlenen Teknofest'e katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada AVM'leri gündeme getirdi. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinin TL ile yapılması zorunlu hale getirilmişti. Düzenlemeye dair farklı sektörlerden itirazlar gelirken, dövizle kiralamanın en yaygın olduğu sektörlerden AVM'ler Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan, "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum; Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 12:32