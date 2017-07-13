EPDK'dan 7 akaryakıt şirketine 3 milyon lira ceza

EPDK'NIN konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, otomasyon sistemi bulunmaması veya sağlıklı ve düzenli çalışmaması, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunulması, akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurulması, istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali gibi sebeplerle 7 akaryakıt şirketine, toplam 3 milyon 4 bin 341 lira para cezası uygulandı. EPDK, benzer sebeplerle 12 şirketten de yazılı savunma istedi.
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