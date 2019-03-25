EPDK Başkanı açıkladı! Benzine zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerini yakından takip ettiklerini belirtti

EPDK Başkanı açıkladı! Benzine zam yok
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BAZI basın yayın organlarında çıkan benzine zam yapılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kurum olarak gerekli hesaplamaları yapıyoruz, bir zam söz konusu değil. Ülkemiz seçim arifesinde…Bu süreçte manipülasyon yapmak, piyasaları yönlendirmek kimseye kazandırmaz, aksine kaybettirir. Manipülatif haberler hem ülke ekonomimizi hem de milletimizin moralini olumsuz yönde etkiler. Biz, gerek basın mensuplarımızdan gerekse vatandaşlarımızdan bu tip kaynağı belirsiz, iyi niyetten uzak ve maksatlı haberlere itibar etmemelerini bekliyoruz."

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