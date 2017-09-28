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Engellilerin park etmesini kolaylaştıracak Freepark

Görme engelli bireyler için otobüs bilgilerini bildiren Sesli Durak uygulaması ile dikkat çeken sosyal girişimci Onur Kılıç, bu sefer de engelli bireylere ayrılan park alanlarının işgalini önlemeye odaklandı. Kılıç tarafından geliştirilen ve park alanlarındaki akıllı bariyerleri kontrol eden mobil uygulama Freepark, tüm park alanlarında yerini alabilmek için Buluşum’da destekçilerini bekliyor

Engellilerin park etmesini kolaylaştıracak Freepark

Görme engelli bireyler için otobüs bilgilerini bildiren Sesli Durak uygulaması ile dikkat çeken sosyal girişimci Onur Kılıç, bu sefer de engelli bireylere ayrılan park alanlarının işgalini önlemeye odaklandı. Kılıç tarafından geliştirilen ve park alanlarındaki akıllı bariyerleri kontrol eden mobil uygulama Freepark, tüm park alanlarında yerini alabilmek için Buluşum’da destekçilerini bekliyor

28 Eylül 2017 Perşembe 10:55
Engellilerin park etmesini kolaylaştıracak Freepark
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ENGELLİ bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamalar geliştiren sosyal girişimci Onur Kılıç, görme engellilerin duraklara gelen otobüslerden ve hangi hata ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlayan Sesli Durak projesiyle tanınmıştı. Onur Kılıç şimdi de engelli bireyler için ayrılan otopark alanlarının amacına uygun kullanılması için Freepark’ı geliştirdi. Engelli park alanlarına yerleştirilecek akıllı bariyerler ve bunların kontrolünü sağlayan bir mobil uygulama sayesinde Freepark, engelli park alanlarını gerçek sahiplerinin kullanımına sunmayı hedefliyor.

Freepark alacağı desteklerle daha fazla park noktasında olacak

Freepark, tüm otoparklarda yer alabilmek için Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu ‘Buluşum’ platformunda destek topluyor. Engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmaya çalışan projelerin yaygınlaşması gerektiğini söyleyen, Freepark’ın oluşturucusu sosyal girişimci Onur Kılıç; "Ankara’da evime yakın olan bir AVM’nin otopark alanında engelliler için ayrılan park alanlarının sık sık işgal edildiğini görüyordum. Bu durum beni, bir çözüm oluşturmaya yöneltti. Maalesef bugün engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak yerine onları görmezden gelerek alanlarını işgal ediyoruz. Onları da toplumun bir üyesi olarak görmeli ve attığımız her adımda engelli bireylere destek olmalıyız” dedi.

Türkiye’den sonra Meksika’ya da kurulacak

Yapılan açıklamada Freepark’ın hedefi; toplumsal bir soruna dönüşen bu problemin olduğu Türkiye, Meksika gibi tüm ülkelerde bu çözümü yaygınlaştırmak ve herkes için daha ulaşılabilir, özgürlüklerin kısıtlanmadığı alanlar oluşturmak. Türkiye’de yer alan onlarca AVM içerisinde engellilere ayrılan sınırlı sayıda park alanı bulunuyor. Bu alanların da pek çoğu amacına uygun şekilde kullanılmıyor, diğer sürücüler tarafından işgal edilebiliyor.
Onur Kılıç, Freepark sayesinde bu alanların gerçek amacına uygun kullanımını garanti altına almayı hedefliyor. Projenin hedefi Türkiye’den sonra Meksika’ya da yayılmak. 
Onur Kılıç, projesinin yaygınlaşması için Buluşum’da 25 bin TL'lik bir destek toplayacak.

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Görme EngelliParkFreeparkMobil UygulamaBuluşumOtobüsSesli Durak
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