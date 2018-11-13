Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye faktoring desteği

FKB'den yapılan açıklamada, FKB çatısı altında temsil edilen faktoring şirketlerinin, FKB’de yaptıkları toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın "Enflasyonla Topyekûn Mücadele" çağrısına destek olma kararı aldığı bildirildi.

Alınan karar uyarınca, faktoring şirketlerinin, Türkiye Bankalar Birliği’nce başlatılan faiz indirim politikasının devamı niteliğinde olan karara istinaden kar marjlarından feragat ederek, KOBİ’lerin finansmanına destek olacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Faktoring sektörü olarak, Enflasyonla Topyekûn Mücadeleye destek olmak amacıyla bankaların kaynak tarafındaki pozitif adımını, kâr marjlarından da vazgeçerek KOBİ’lerimize yansıtma ve hükümetimizin başlattığı sürece katkı sunma yönünde oy birliği ile ilke kararı aldık. Bu anlayışla hükümetimizin Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) gibi aracılık maliyetlerinin düşürülmesine yönelik alacağı kararları da benzer şekilde KOB’lerin finans maliyetlerine yansıtmayı benimsedik. Faktoring sektörü olarak, bu önemli hamle ile sayıları 500 bini aşan KOBİ’lerimizin finansal sürdürülebilirliğine destek olmayı da hedeflediğimizin altını çizmek isteriz."