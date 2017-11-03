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Enflasyonda rekor artış

TÜİK, ekim ayı enflasyon oranını açıkladı

Enflasyonda rekor artış

TÜİK, ekim ayı enflasyon oranını açıkladı

03 Kasım 2017 Cuma 22:24
Enflasyonda rekor artış
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BUNA göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekim ayında yüzde 2.08 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.90 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonda ulaşılan bu seviye 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviye.
BEKLENTİLER 1,70 SEVİYELERİNDEYDİ
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,70 düzeyindeydi. Beklentilerin üstünde gelen enflasyon rakamları nedeniyle dolar 3.8150 TL'den ilk işlemlerde 3.8250 TL'ye yükseldi. TÜFE, Eylül ayında ise yüzde 0,65 artış göstermişti. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyor. Merkez Bankası ise 2017 yılı enflasyon tahminini geçtiğimiz günlerde yüzde 9,8 olarak açıklamıştı.
EKİM AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,08
TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın  Aralık ayına göre yüzde 9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,37 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,96, ulaştırmada yüzde 2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,97 ve konutta yüzde 0,94 artış gerçekleşti.
İKİ GRUPTA FİYATLAR DÜŞTÜ
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,75 ile eğlence ve kültür oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,01 ile haberleşme oldu.
YILLIKTA ZAM ŞAMPİYONU ULAŞTIRMA
Yıllık en fazla artış yüzde 16,79 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12,74, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,63, sağlık yüzde 12,21 ve ev eşyası yüzde 11,65 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Ekim 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 298 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
 

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