Enflasyon verisi öncesi dolar yeni haftaya nasıl başladı?

TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisi öncesi dolar şu sıralar 5,43 TL, euro ise 6,19 TL'den işlem görüyor

Enflasyon verisi öncesi dolar yeni haftaya nasıl başladı?
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GEÇTİĞİMİZ haftayı 5,41 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,43 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5,41 TL seviyesini görürken, şu sıralar 5,43 euro ise 6,19 TL'den işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 0,02 DÜŞTÜ
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,02 düşüşle 96,27 seviyesinde bulunurken; euro/dolar paritesi 1,1392 seviyelerinde.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi bugün açıklanacak. TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

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