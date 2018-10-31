Enflasyon tahmini açıklandı! Ciddi yükseliş dikkat çekti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini, yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseldi. 2019 yılı sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 9,3 düzeyinden yüzde 15,2'ye, 2020 yılı sonu TÜFE tahmini de yüzde 6,7'den yüzde 9,3'e yükseltildi. Raporda, 2018 sonunda gıda enflasyonu tahmini de yüzde 13 düzeyinden yüzde 29,5 düzeyine yükseltildi.

"MALİYET BASKILARI TÜKETİCİ ENFLASYONU ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLMAKTA"

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelişmiş ülkelerde getirilerin yükselmesi ve uluslararası ticarete ilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi, küresel finansal piyasalarda oynaklığa yol açtı.

Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 3. çeyrekte daha belirgin hale geldi.

Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir.

Üretici enflasyon kaynaklı maliyet baskıları tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmakta.

"İŞSİZLİK ORANI TEKRAR ARTIŞ EĞİLİMİNE GİRDİ"

TL'nin ima edilen oynaklığını alınan tedbirlerin ve güçlü parasal sıkılaştırmanın etkisiyle son dönemde gerilemiştir.

Enflasyon eğilimi ve fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer bir bozulmaya işaret etmiştir.

İthalat talebi daralıyor, net ihracatın büyümeye katkısının 3.çeyrekte de artarak devam edeceğini bekliyoruz. 2017 yılı boyunca gerileyen işsizlik oranı 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tekrar artış eğilimine girdi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ ARTTI

Gıda fiyat enflasyonu tahminini 2018 için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e yükselttik. 2019 sonu için gıda enflasyon tahmini yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi.

Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2'ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."