Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum

TCMB'nin döviz rezervlerine yönelik endişeler ve geçen hafta PPK metninde sıkılaştırmaya yönelik söylemini yumuşatması ardından piyasalar bugün açıklanacak enflasyon raporuna odaklandı. 30 nisan günü kur hafif yukarı yönlü hareketle 5.95 üzerinde seyrediyor. Dolar/TL geçen hafta TCMB'nin politika faizini beklendiği üzere yüzde 24'te sabit tutarken, gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik söylemini kaldırması ve sıkı politika söylemini yumuşatması üzerine 5.85 - 5.90 aralığından 5.95 - 6.00 bandına yükselmişti.

Bankacılar metin değişikliklerini para politikasında "ek sıkılaştırma ihtimalinin azaldığı" ve "faiz indirim ihtimalinin arttığı" şeklinde yorumladılar ancak kesin fikir sahibi olmak için TCMB'nin bugünkü enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor.

Bununla birlikte, TCMB'nin bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

30 nisan günü dolar kuru 5.95 üzerinde başladı. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın enflasyon sunumu raporu öncesi ise dolar/TL 5.9704 seviyesindeydi. Rapor açıklanırken dolar kuru 5.9848'e kadar yükseldi ve Çetinkaya'nın rezervlere yönelik açıklaması öncesi 5.9710 TL'de.

Dolar/TL'nin seviye olarak sıkıştığını belirten analistler, yurtdışında da Fed toplantısı ve hem içeride hem de dışarı açıklanacak veriler nedeniyle haber akışının yoğun olduğunu belirterek kurda hareket olabileceği de bir başka görüş.

Enflasyon raporunun yanı sıra bu hafta Mart ayı enflasyon verisi, YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi ve Cuma günü de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de raporunu yayınlaması bekleniyor.

S-400 konusuyla ilgili gelişmeler de piyasanın takibinde.