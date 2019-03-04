Enflasyon rakamları bekleniyor, tanzimin etkisi ne olacak?

DOLAR/TL, enflasyon verisinin takip edileceği haftanın ilk gününe 5.37 seviyesinde başladı. Cuma günü 5.40'a tırmanan kur bugün saat 08:46'da 5.3770'den işlem gördü. Cuma 6.15 seviyesini test eden euro/TL de aynı saatte 6.1140'da yer aldı. Dolar endeksi ise yatayda 96.448 seviyesinde.

Enflasyon beklentileri

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE), Ocak ayında gıdada yaşanan sert artışların ardından tanzim satışlarının başladığı Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.4 yükselmesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 19.9'a sınırlı gerilemesi bekleniyor.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş daha sonra Ocak ayında yüzde 20.35'e gerilemişti.

Tanzim satışları TÜİK fiyat mekaniğinde yer almasa da market fiyatlarını düşürmesi nedeniyle gıda fiyatlarında yıllık bazda bir düşüşü desteklemesi bekleniyor.

TÜFE bir önceki ay olan Ocak'ta kötü hava koşulları nedeniyle yakından takip edilen gıda fiyatlarında gözlenen sert yükselişin etkisiyle yüzde 1.06 artmıştı. Ocak'ta aylık en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gözlenirken bu kalemde yıllık enflasyonda yüzde 30.97 ile oldukça yüksek bir seviyeye gerçekleşmişti.

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, tanzimden satışların enflasyona etkisine ilişkin "TÜİK hesaplama standartları gereği tanzimden fiyat almayacaktır. Ancak tanzim satış verilerinin marketlere de yansıdığını görüyoruz. Marketlere yansıması nedeniyle gıda fiyatlarında aşağı yönlü bir miktar etkili olacak. Ancak yapısal problemler de göz önüne alındığında kalıcı bir iyileşme beklemiyoruz" dedi.

Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 20 civarında seyretmesi, hatta sigara fiyatlarında olası değişimle birlikte bir miktar artabileceği yönünde. Haziran ayında ise baz etkisiyle birlikte enflasyonda sert düşüşlerin görülmesi bekleniyor. Ancak aynı şekilde baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde ise enflasyonda bu kez yukarı yönlü bir etki bekleniyor.

Piyasalarda izlenen başlıca gelişmeler şöyle:

- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaklaşık 2 yıldır cevap beklenilen Patriot füze savunma sistemleri konusunda olumlu yanıt aldıklarını belirterek müzakerelere başlandığını bildirdi.

- ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik eleştirilerini yineledi ve Fed'in sıkı para politikasının güçlü dolara katkı yaptığını bunun da ABD'nin rekabet gücüne zarar verdiğini belirtti. Trump ayrıca, 2020 seçimlerinden büyük zaferle çıkacağını, bir zafere imza atacağını söyledi.

- Malezya'daki kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında adı geçen uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın, ABD yargısı tarafından 9 milyar dolara kadar cezaya çarptırılabileceği belirtildi.

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu iki kademe birden yükseltti.

- Kanada, Çinli telekom devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatılmasına onay verdi.

- Wall Street Journal, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde sağlanan ilerleme dikkate alındığında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 27 Mart civarında yapılacak bir zirvede resmi ticaret anlaşmasına varabileceklerini yazdı.

- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Türkiye'ye gelecek.