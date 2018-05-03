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Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi istatistiklerini açıkladı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi istatistiklerini açıkladı

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:32
Enflasyon rakamları açıklandı
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BUNA göre; tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu. 
HARCAMA ORANLARI ARTTI
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03, lokanta ve oteller yüzde 11,88 oranıyla artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,55 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,01 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde gerçekleşti. Nisan 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden, 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 
Yİ-ÜFE DE YÜKELDİ
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,36 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise şöyle oldu: madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,79, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,79, elektrik ve gaz yüzde 0,76, su sektöründe yüzde 0,79 artış olarak gerçekleşti. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüik
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