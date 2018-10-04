Enflasyon rakamları açıklandı, dolarda ibre terse döndü

DÜN Eylül ayı enflasyon rakamlarının piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelmesiyle yükselişe geçen dolarda hareketlilik sürüyor. Dün 6,00 - 6,10 aralığında dalgalanan dolar bugün 6,20 seviyesinin üzerine çıktı. Şu sıralar ise dolar 6,18 TL'den, euro ise 7,13 TL'den işlem görüyor.

DOLAR 6,22 TL'Yİ GÖRDÜ

Dün akşam kapanışta 6,04 bandında olan dolar kuru bu sabah 6,07 TL'den açılış yaptı. Gün içerisinde yükselişini sürdüren dolar en yüksek 6,22 seviyesini gördü. Euro ise gün içerisinde en yüksek 7,17'yi gördü. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,00 seviyesinin altına inilmesi durumunda düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

DOLARDA TARİHİ REKOR 7,24

Dolar piyasalarda ki hareketlilik sonrası Ağustos ayında tarihi rekor seviyesini görmüştü. 7,24 ile Ağustos'ta tüm zamanların rekorunu kıran dolar yapılan müdahaleler ve piyasadaki iyimser hava ile birlikte son dönemde düşüşe geçmişti. Eylül ayı enflasyon verisinin beklenenin üzerinde açıklanmasının ardından dün yükselişe geçen dolarda, bugünde hareketli dakikalar yaşanıyor.