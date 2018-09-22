Enflasyon öngörüsü, emeklinin zam tahmini zam oranını yükseltti!

EMEKLİNİN 12.3 milyon Ocak zammının tahmini oranı, 2018 enflasyon oranıyla beraber belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 10,65, memur emeklilerinin yüzde 11,15 olacak.

ZAM ORANI YÜZDE 10'U AŞACAK

Emeklilerin Ocak zammı yüzde 10'u aşacak. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,65, memur emeklilerinin ise yüzde 11,15 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek.

MEMURA FARK VAR

Yüzde 20,8'lik tahmine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,65 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı bu durumda yüzde 10,65 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 7,15 enflasyon farkı oluşacak. Memur emeklilerin Ocak zammı yüzde 4 artış ve yüzde 7,5 enflasyon farkıyla yüzde 11,15'i bulacak. Kesin rakam ise 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Emekliler aynı ay içerisinde zamlarını öğrenip, yeni maaşlarını alacak..