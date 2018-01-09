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'Enflasyon geriledi'

ALSİAD, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin Haftalık Değerlendirme Notu'nu yayınladı

'Enflasyon geriledi'

ALSİAD, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin Haftalık Değerlendirme Notu'nu yayınladı

09 Ocak 2018 Salı 18:47
'Enflasyon geriledi'
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ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD), Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu'nu yayınladı, Türkiye ve dünya ekonomisindeki iniş çıkışlar ile değişiklikleri aktardı. Buna göre, Türkiye'de Aralık ayı enflasyon oranında Kasım ayına oranla gerileme yaşandı. 2017 yılı ihracatı ise 157,1 milyar dolara ulaştı. ALSİAD, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: 
TÜRKİYE EKONOMİSİ 
"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında enflasyon artışı önceki aya göre bir puan geriledi ve yüzde 11,9 oldu. Çekirdek enflasyon ise önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 12,3 oldu. Ancak aylık artış ise yüzde 0,7 ile yüzde 0,6 beklenti seviyesinin üstünde geldi. Aralık ayında açıklanan son verilerle birlikte 2017 yılında aylık ortalama enflasyon artışı yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı sanayi üretimi verilerine göre, sanayi üretim endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Bloomberg HT’ye göre sanayi üretimi beklentilere paralel olarak güçlü arttı. Sanayi üretiminin Ekim ve Kasım ayındaki artışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla dördüncü çeyrekte daha güçlü bir artış olacağına işaret ediyor. Kasım ayı sanayi üretim verileriyle 2017 yılında ekonomik büyümenin yüzde 6’nın üstünde olacağı teyit ediliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı ihracat verilerine göre Aralık ayında ihracat yüzde 10,1 artarak 13,6 milyar dolar oldu. Son açıklanan Aralık ayı verileri ile birlikte 2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolara ulaştı. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan '2018 yılı Birinci Çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre, 2017’nin son çeyreğine göre İhracat Beklenti Endeksi 11,2 puan azalarak 112,5 değerine geriledi. İhracat sipariş beklentisi ve ihracat sipariş düzeyi alt endekslerinin gerilemesi bu durumda etkili oldu. İthalat Beklenti Endeksi ise 2,1 puan artarak 115 değerine yükseldi. Birim ithalat fiyatı beklentisinin 20 puan artması bu durumda etkili oldu. 
DÜNYA EKONOMİSİ
ABD’de yeni yaratılan istihdam Aralık ayında beklenti düzeyi olan 190 bin kişinin altında kalarak 148 bin kişi oldu ancak işsizlik düzeyi son 17 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 4,1 seviyesinden değişmedi. Euro Bölgesi’nde enflasyon seviyesi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 1,4 oldu. Bu durum Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımlarını daha erken bitirmesinin zorlaştığına işaret ediyor. Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI endeksi Aralık ayında rekor kırdı ve 60,6 seviyesine yükseldi. 1997’den beri hesaplanan endeks ilk defa bu seviyeye çıktı. İmalat sanayindeki bu hızlanma göstergeleri, bölgenin 2017 büyüme tahmininin yükseltilebileceğini gösteriyor. Çin’de hizmet sektörü, Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi son 3 yılın en hızlı artışını gerçekleştirerek Aralık ayında bir önceki aya göre 2 puan artarak 53,9 değerini aldı. Ülkede iş dünyası güveni de son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya imalat sanayi PMI endeksi de son 3 yılın en hızlı büyüme seviyesini yakaladı ve Aralık ayında önceki aya göre 0,4 puan artarak 54 değerini aldı."

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