Enflasyon geç de olsa gerileyecek

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yıl sonundan itibaren kademeli olarak aşağı inmesini öngördüklerini açıkladı. Çetinkaya, TCMB olarak IMF-Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD’de gerçekleştirilen görüşmelerle enflasyon ve makroekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerde bankanın ekonomiye dair bakışını paylaştıklarını belirten Çetinkaya, enflasyondaki yükselişin nedenlerini açıkladıklarını ve alınan tedbirleri anlattıklarını söyledi. Hızlı büyümenin geçmiş dönemlerin aksine dış dengede bir bozulmaya yol açmadığına işaret eden Çetinkaya, şöyle devam etti:

“Bunun çeşitli sebepleri var. ilki, güçlü dış talep ve ihracatçılarımızın pazar değiştirme esnekliği. 2’ncisi reel kura dair yaşanan gelişmeler. 3’üncüsü, kredilerdeki genişlemenin tüketimden ziyade üretimi destekleyecek şekilde kurgulanması. 4’üncüsü turizm gelirlerindeki toparlanmanın bu yıl hem toplam talebi hem de dış dengeyi desteklemesi. Küresel ticaretin toparlanması büyümeye ihracattan gelecek katkının sürebileceğine işaret ediyor.”



Doların etkisi sürüyor



Enflasyon tarafında 2017 yılında çift haneli seviyelerin görüldüğünü anlatan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, sene başında yaşanan kur şoku ve emtia fiyatlarındaki artışların enflasyon beklentilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Çetinkaya, “TCMB olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı engellemek için güçlü bir politika tepkisi verdik. Bu sürece destek amacıyla para politikasının öngörülebilirliğini de önemli ölçüde artırdık” diye konuştu. Para politikasının belirli bir gecikmeyle işlediğini, Türkiye’ye dair çalışmaların, parasal sıkılaştırmanın enflasyon üzerindeki etkisinin genelde birkaç çeyrek sonra ortaya çıktığını gösterdiğini belirten Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız hesaplamalar, kur hareketlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin bir yıldan daha uzun sürdüğünü gösteriyor. 2016 yılının son çeyreğinden itibaren yaşanan kur hareketleri hala mevcut enflasyon üzerinde etkili olmaya devam ediyor ancak pratikte bu gecikme dönemsel faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Ayrıca bu yıl kredilerde önemli bir genişleme yaşandı. Bu da para politikasının ekonomi üzerindeki etkisinin normal zamanlara göre daha geç ortaya çıkması anlamına geliyor.”



Sıkı para politikasına devam



Bu yıl gıda fiyatlarında önemli arz şokları yaşandığını hatırlatan Murat Çetinkaya, “Gıda Komitesi’nin aldığı tedbirlerin katkısıyla önümüzdeki yıl bir normalleşme bekliyoruz. Para-maliye politikası koordinasyonunda da önemli ilerlemeler sağlandı. Bugün itibarıyla baktığımızda OVP’de yer alan bütçe büyüklükleri ve alınan tedbirlerin enflasyon üzerinde kayda değer bir yük getirmeyeceği anlaşılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Çetinkaya, bütün bu faktörler göz önüne alındığında, enflasyonun yıl sonundan itibaren kademeli olarak aşağı inmesini öngördüklerini vurgularken “Bu çerçevede enflasyonu etkileyen unsurları yakından takip ederek sıkı para politikası duruşumuzu, enflasyon görünümü hedeflerle uyumlu olana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.