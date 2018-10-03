Enflasyon farkı, maaş zamlarına nasıl yansıyacak? İşte cevabı

TEMMUZ ayında memur ve emekli memur aylıkları yüzde 8,67, BAĞ-KUR ve SSK emekli aylıkları yüzde 9,17 oranında artırılmıştı. Gelecek yıl ocak ayında memur ve emekli memur aylıklarına toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 4 oranında artış yapılacak. Buna ilave olarak, bu yılın ikinci yarısında yüzde 3,5'i aşan enflasyon farkı ödenecek. Üç aylık dönemde memurlar için yüzde 5,84 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Dolayısıyla, memur ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 9,84 oranında artış yapılacak.

MEMUR AYLIKLARI EN AZ YÜZDE 9,84, SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 9,34 ARTACAK

Habertürk'ün haberine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, altı ayda bir enflasyon farkı kadar artış yapılıyor. Temmuz ayında, yılın ikinci yarısı için yüzde 9,17 oranında artış yapılmıştı. Üç aylık dönemde ise TÜFE yüzde 9,34 oranında arttı. Önümüzdeki üç ayda enflasyon düşmezse ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına en az yüzde 9,34 oranında artış yapılacak.

EN DÜŞÜK AYLIK NE OLACAK?

Yapılacak bu artışlarla ocak ayında en düşük maaş ve aylıklar şöyle olacak:

Memur maaşı: 3 bin 441 lira,

Emekli memur aylığı: 2 bin 360 lira

SSK emekli aylığı: Bin 874 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 677 lira

BAĞ-KUR emekli aylığı: Bin 273 lira

ENFLASYON YILLIK BAZDA YÜZDE 24,52 OLDU

Enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu. Bu rakam 2003 Haziran ayından beri en yüksek seviye oldu.Eylül ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gösterdi. Eylül ayında ÜFE yüzde 10.88 olurken yıllık ÜFE yüzde 46 oldu.

"ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE"

Açıklanan rakamlar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enlasyon oranı piyasa beklentileri ve Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde. Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Demek ki, biz bu anlamdaki fiyatlamalarla daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.