Enflasyon beklentileri aştı, dolar rekor kırdı

DOLAR/TL, haftaya başladığı 4.05'li seviyelerden dün sert yükselişle tarihi zirvesine yaklaştıktan sonra bugün güne 4.16 civarında başladı. Enflasyon rakamlarını açıklanmadan önce 4.17'de olan kur, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4.2310'a kadar çıktı.

ENFLASYON YÜZDE 1,87 ARTTI

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarında (TÜFE) 2018 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.06 artış gerçekleşti.

S&P'nin not indiriminin de etkisiyle dün gece saatlerinde 4.1880'e kadar yükselerek 4.1955 seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL bu sabah 4.16 civarında güne başlamıştı.