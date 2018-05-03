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Enflasyon beklentileri aştı, dolar rekor kırdı

Güne 4,16 seviyesinde başlayan ve enflasyon rakamları açıklanmadan önce 4,17 civarında olan dolar, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4,23'ü geçerek rekor kırdı

Enflasyon beklentileri aştı, dolar rekor kırdı

Güne 4,16 seviyesinde başlayan ve enflasyon rakamları açıklanmadan önce 4,17 civarında olan dolar, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4,23'ü geçerek rekor kırdı

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:16
Enflasyon beklentileri aştı, dolar rekor kırdı
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DOLAR/TL, haftaya başladığı 4.05'li seviyelerden dün sert yükselişle tarihi zirvesine yaklaştıktan sonra bugün güne 4.16 civarında başladı. Enflasyon rakamlarını açıklanmadan önce 4.17'de olan kur, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 4.2310'a kadar çıktı.

ENFLASYON YÜZDE 1,87 ARTTI

 TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarında (TÜFE) 2018 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4.69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.06 artış gerçekleşti.

S&P'nin not indiriminin de etkisiyle dün gece saatlerinde 4.1880'e kadar yükselerek 4.1955 seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL bu sabah 4.16 civarında güne başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
EnflasyonRakamTüfe
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