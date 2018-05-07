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ENFEST başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali' AKM fuaye alanında yapılacak

ENFEST başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali' AKM fuaye alanında yapılacak

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:01
ENFEST başlıyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ENFEST kapsamında 8 Mayıs Salı (bugün) günü engelli bireyler tam gün zıp zıp parkın keyfini çıkaracak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katılacağı festivalin açılış töreni ise 10 Mayıs Perşembe Günü saat 11.00'de AKM Fuaye alanında gerçekleşecek. Merkez ilçelerdeki özel çocukların da yer alacağı festivalde, özel eğitim okulları ile ilk ve ortaokulların özel eğitim sınıfları çeşitli gösteriler, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirecek.
TEMSİLİ ASKER UĞURLAMASI YAPILACAK
ENFEST kapsamında Masa Tenisi branşında başarı sahibi Engelli Milli Sporcular ile protokol üyeleri de gösteri maçı yapacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu da kamu kurumlarının, ilçe belediyelerin ve Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcilerinin katılımıyla engelli bireylerin sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplanacak. ENFEST kapsamında Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde 11 Mayıs Cuma günü 08.30'da 'özel gençlerin temsili askerliğe uğurlama töreni' yapılacak.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 21:09
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
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