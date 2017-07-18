Enerjik girişimci için destek işbirliği

2015’ten bu yana Enerjisa’da çalışan iç girişimcileri NAR Kurumsal Girişimcilik Programı ile destekleyen Enerjisa, bu kez İTÜ Çekirdek ile birlikte Türkiye’den projeleri toplayacak. Açık inovasyon konusuna yeni bir bakış açısı getiren bu yaklaşımla Enerjisa, Kasım’da gerçekleştirilecek 6’ncı “Big Bang” yarışmasında başarılı girişimlere “Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” verecek ve toplam 300 bin TL’lik ödül dağıtacak.

İnovatif fikirler

Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, enerji sektörünün, geleceğin şekillenmesinde stratejik ve lokomotif konumda olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de enerji sektörü hızla gelişiyor ve birçok yeni ve inovatif fikri hayata geçirmeye olanak sağlıyor” dedi. Türkiye’nin her köşesinden yenilikçi fikirlerin çıkacağına inandıklarını belirten Erol, şunları söyledi: “İTÜ Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile toplayacağımız fikirler, enerji sektöründe uzman Enerjisalılar’ın mentorluğuyla geliştirilebilecek. Bunun yanı sıra başarılı ve gelecek vadeden projelere maddi destek de sağlayacağız.”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp da sağlıklı ve gelişen bir girişimcilik ekosisteminin kurumsal firmaların müşteri, destekçi hatta yatırımcı olarak girişimcilerle işbirliği yapmasıyla mümkün olduğunu söyledi.