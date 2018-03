'Enerjide yeni bir sürecin arifesindeyiz'

ŞEMDİNLİ'DEKİ bombalı saldırıya değinerek sözlerine başlayan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır söylediği terörün ve teröristin iyisinin ve kötüsünün olmadığı, benim teröristim, senin teröristin olmadığı bilincinden hareketle, bir kez daha bu platform aracılığıyla, tüm dünyadaki dost ülkelere, teröre karşı ortak bir duruş ve dayanışma sergilenmesinin gerektiğinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

"Şu terör örgütü saldırı gerçekleştirdiğinde, taziye için arayıp başka bir terör örgütü eylem gerçekleştirip sivil insanların hayatına kıydığında dayanışma için aramayan ülkelere de, bu vesileyle tekrardan bir samimiyet çağrısında bulunmak istiyorum" diyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü bu terör ateşi, her geçen gün dünyayı ve ülkemizi, tüm bölge coğrafyasını yakmaya devam ediyor. Bu süreçte her zamankinden çok daha fazla samimiyet göstermek zorundayız."

KONGREYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Kongreye 4 devlet başkanı, 250'den fazla bakan ve ceo düzeyinde üst düzey katılımcı katılacağını söyleyen Albayrak, " Bugün itibariyle dünya enerji kongresinin başlangıcını yapıyoruz. Yaklaşık 82 ülkeden, 285 konuşmacının 60 toplantı üzerindeki buluşmasıyla, çok verimli bir sürecin, enerji piyasalarındaki gelişmeler tartışılacağı, önemli bir toplantı olacak. Enerji sektörünün en üst düzeyde bir araya geleceği ve enerji piyasalarının geleceğinin kurgulanacağı, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne, dünyamızın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRİLECEK

Enerjide ulusal ve bölgesel arz talep dengesini temin etmenin yanında, bu süreçte oluşabilecek işbirliklerin gelişebileceği ve bunları ileri taşımanın önem arz edeceği bir noktada olduklarını söyleyen Albayrak, " 23. Dünya Enerji Kongresi, sadece enerji sektörünün değil, aynı zamanda sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler gibi konularda etkileyerek ve bu konuları da gündeme getirerek, olayların geniş bir perspektiften analiz edilmesini de sağlayacaktır" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Türkiye'nin coğrafi bir terimin çok ötesinde batı ve doğuyu birbirine bağlayan sadece bir kara parçası olmadığını söyleyen Albayrak, " Türkiye bölgesinde en uzun süre siyasi istikrara sahip ülke olarak, batı ile doğu arasında bir enerji köprüsü kurmaktadır. Türkiye'nin jeopolitik konumu, 'Avrupa'nın enerji ve arz güvenliği Türkiye'den başlar' söylemini desteklemektedir.İstikrarsızlığın hüküm sürdüğü kaynak zengini ülkelerin de, risk unsurlarını daha da beslemek yerine, çözüm odaklı ve işbirliğini destekleyen bir modelin tesisi ile bölgesel barışın ve huzurun sağlanmasına her zaman olduğu gibi katkıda bulunmaya devam etmektedir" diye konuştu.

ENERJİDE YENİ BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ

Türkiye'nin bugüne kadar yürütülen enerji projelerinde her zaman, güven veren bir partner ortak olduğunu söyleyen Albayrak sözlerini şöyle tamamladı: Bugün özellikle Ortadoğu ve Kafkasya'daki kaynakların dünya pazarlarıyla buluşmasında önemli bir ortak olarak, ortaya çıkmaktadır. Artık enerjide yeni bir sürecin arifesindeyiz. Bir zamanlar, kan , gözyaşı ve savaşlarla birlikte anılan enerji kaynaklarına hakim olma çabası, bugün enerjinin üretimi, dağıtımı ve paylaşımı noktasında bölgesel ittifakların kurulma noktasında, umulur ki itici bir güç olacaktır. Türkiye'nin enerjiyi barışın teminatı olarak gördüğü, siyasi paradigması, ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının arttırılmasına, bölgesel refahın arttırılmasına ve siyasi diyaloğun geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Özellikle enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerin ihtilaflı bölgeler olması, Türkiye'nin barış odaklı yürüttüğü enerji siyasetinin bölgesel istikrarı sağlayacağı katkının önemini daha da arttırmaktadır. Basın toplantısında soru almayan Albayrak "Kongre süreci içerisinde soru cevaplarla birlikte olacağız" dedi.



