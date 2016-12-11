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Enerjide dev anlaşma

Akaryakıt sektöründe Milangaz, MOil ve Total markaları, 1100’den fazla istasyonuyla en önemli oyunculardan biri olan Demirören Grubu, Rus Rosneft ile motorin sevkiyatı anlaşması imzaladı

Enerjide dev anlaşma

Akaryakıt sektöründe Milangaz, MOil ve Total markaları, 1100’den fazla istasyonuyla en önemli oyunculardan biri olan Demirören Grubu, Rus Rosneft ile motorin sevkiyatı anlaşması imzaladı

11 Aralık 2016 Pazar 08:31
Enerjide dev anlaşma
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DEMİRÖREN Holding Grup şirketi Total Oil Türkiye A.Ş. ve Rosneft Grup şirketi Petrocas Energy arasında Türkiye’ye motorin sevkiyatı konusunda anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma, Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Enerji Kongresi’nde tarafların petrol ürünlerinin tedariği ve işbirliği konularında ana hatları ile mutabık kalmalarının ardından imzalandı.
Sözleşme, Rosneft rafinerilerinde üretilecek motorinin sevkiyatını kapsıyor. İlk sevkiyat Ocak 2017 yılında gerçekleşecek. Demirören Grubu bu sevkiyatı Türkiye’deki perakende akaryakıt ve otogaz istasyonlarında kullanacak.
Hazar bölgesinin petrolünü işliyor
Demirören Grubu ile işbirliği anlaşması yapan Rosneft Aralık 2014’te, Gürcistan Poti’de petrol ürünleri terminali sahibi olan ve işleten, nakliye, petrol ürünlerinin uluslararası ticareti ve perakende dağıtım alanlarında uzmanlaşmış Petrocas Energy hisselerinin %49’unu satın aldı. Petrocas Energy Şirketi ise Hazar Bölgesi, Orta Asya ve Güney Kafkasya üzerinde petrol ürünleri ve petrol kimyasallarının nakliye, ticaret ve perakende dağıtımını gerçekleştiren çokuluslu bir holding. Demirören Holding enerji, imalat, inşaat, turizm ve medya sektörlerinde 60 yıla varan tecrübesiyle faaliyet gösteriyor. Demirören’e bağlı şirketlerden Milangaz Türkiye’nin ilk LPG tedarikçisi olma unvanına sahip ve otogazda da öncü konumda bulunuyor. 2010 yılında bünyesine Moil’i katan grup, 2016’da Total Türkiye’nin haklarını satın aldı. Demirören, 1100’den fazla istasyondan oluşan akaryakıt ve otogaz dağıtım ağı, altyapı ve terminalleri ile Türkiye enerji sektörünün lider oyuncularından biri.
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Enerjide Dev AnlaşmaDemirören HoldingAkaryakıtMilangazMOilTotal
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