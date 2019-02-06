Enerji ithalatı faturası 2018'de arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin geçen yılki toplam ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,6 azalışla 223 milyar 39 milyon 38 bin dolar oldu. 2017'de 37 milyar 204 milyon 849 bin doları bulan enerji ithalatı, geçen yıl yaklaşık yüzde 15,6 artarak 42 milyar 999 milyon 451 bin dolara yükseldi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Enerji Araştırmacısı Dr. Yunus Furuncu, Türkiye'nin enerji ithalatı faturasındaki artışın, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığını belirtti.

Furuncu, geçen yıl petrol fiyatlarının 2017'ye göre daha yüksek seyrettiğine işaret ederek, "Petrol fiyatları geçen yıl bazı dönemlerde 80 doların üzerine kadar çıktı. Türkiye, kullandığı petrolün yüzde 90'ını, doğal gazın da yüzde 99'unu ithal eden bir ülke olduğu için uluslararası piyasalardaki yukarı yönlü hareketler, enerji faturamızı artırdı." dedi.

Enerji ithalatının azaltılması için yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Furuncu, şunları kaydetti:

"Linyitten elde edilen enerji miktarının artırılması, yurt dışından ithal edilecek enerjinin düşmesi anlamına geliyor. Yağış ve iklim koşulları Türkiye'nin enerji faturasına doğrudan etki ediyor. Barajların dolu olması durumunda Türkiye hidroelektrik santrallerini daha fazla kullanacağı için doğal gaz yerine, bu barajlardan elektrik üretilebilir ve böylece enerji faturası düşürülebilir. Ayrıca enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar da enerji tüketimini düşüreceği için direkt olarak enerji ithalatını düşürecektir."

"Enerji faturası 45 milyar dolar civarında seyredecek"

Furuncu, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin birbiriyle yakından ilgili olduğunu belirterek, "Dünya ekonomisi ne kadar büyürse, arz-talep dengesi nedeniyle enerji fiyatları da o kadar yukarı yönlü hareket edecektir." dedi.

Dünyadaki büyümenin yavaşlaması ve özellikle ABD'deki kaya gazı ve petrolündeki gelişmelerin enerji fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesine sebep olduğunu vurgulayan Furuncu, şöyle devam etti:

"İran yaptırımları, Venezuela'daki gelişmeler, OPEC ülkelerin toplanarak üretimi kısmaları enerji fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini sağlayan etkenler. 2019'da fiyatların çok esnek, dalgalı olduğunu göreceğiz ama enerji fiyatları çok fazla artmayacak. Fiyatları, dünyadaki belirsizlikler belirleyecek. Türkiye'nin enerji ithalatı faturasının 2019'da çok fazla artmasını beklemiyoruz. Dünyadaki ekonomik büyümenin yavaşlaması, kaya gazı ve petrolündeki üretim artışları, fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini engelliyor. Türkiye bir dönemler 60 milyar dolarlık enerji faturası ödüyordu. Şimdi bu şekilde olmayacak. Büyük bir ihtimal, 2019'da enerji ithalatı faturası 45 milyar dolar civarında seyredecek ama bu fiyat da saydığımız nedenlere göre şekillenecek."