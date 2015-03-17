Endişe yaratacak haber

Standard & Poor's Gelişmekte Olan Ülkeler Konut Piyasaları Araştırması'nda yer alan değerlendirmede, "Kısa vadede Türkiye konut piyasalarının fonlama koşullarının destekleyici olarak kalması bekleniyor. Yabancı alıcıların Türkiye konut piyasalarına karşı ilgisinin pazarı desteklemeye devam etmesi öngörülüyor. Ancak Türkiye’nin artan genç nüfusundan kaynaklanan güçlü yapısal talep, Türkiye konut piyasalarındaki ana itici etkenin olarak kalmaya devam etmesi bekleniyor" denildi. Daha uygun parasal koşullar ve düşük petrol fiyatlarının sonucu 2015 yılında temel enflasyondaki düşüşe bağlı olarak satınalma gücünde beklenen artışın Türkiye konut piyasasındaki iç talebi canlandırması beklendiği belirtilen raporda, şu uyarıya yer verildi: "Yine de Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme programı ve ABD’de FED’in olası faiz artırımı Türkiye’ye doğru sermaye akışlarının belirsizliğini artırıyor. Türkiye’nin dış sermaye akışına bağımlılığı gön önüne alındığında bu durumun Türkiye konut piyasasında riskleri içerebileceği görülüyor."

2014'TE YÜZDE 16'LIK FİYAT ARTIŞI