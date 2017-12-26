En yüksek zam kötü sürücüye geliyor!

EKONOMİDEN sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında azami prim (tavan fiyat) uygulamasının 2018 yılında da devam edeceğini belirterek, “Sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettik. Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında yüzde 5 artış olacak” dedi.

Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan yani hasarı olmayan iyi sürücülerin (7’nci basamakta bulunan) sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkacak. Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranların (4’üncü basamak) primi 45 lira artışla 891 liradan 936 liraya çıkacak. Çok kaza yapan ve 1’inci basamakta bulananların sigorta pirimi ise 111 lira artışla 2 bin 228 liradan 2 bin 339 liraya çıkacak.

İSTANBUL’DA ARTIŞ 26 LİRA

İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri’de yeni fiyatlar Türkiye ortalaması ile aynı olacak. Trafik sigortası primleri illere göre değiştiği için çok kaza yapılan İstanbul’da sigorta primi diğer şehirlerden daha fazla durumda. Bu fiyatlar üzerinden gelecek olan yüzde 5 zam ile yeni yılda İstanbul’da iyi sürücülerin sigorta tavanı 520 liradan 546 liraya çıkacak. Sisteme yeni giren otomobil sahiplerinin ödeyeceği prim 47 lira artışla 945 lira yerine 992 lira olacak. Kötü sürücülerde ise fiyat 118 lira artarak 2 bin 480 liraya çıkacak. Ankara’da iyi sürücüler 530, İzmir’de ise 515 lira ödeyecek.

HAKKÂRİ’DE 489 LİRALIK TAVAN

Trafik primlerinin daha düşük olduğu küçük illerden Hakkâri’de şu anda iyi sürücü için 466 lira olan tavan 489 liraya ulaşacak. Bu il ve diğer küçük illerde sisteme yeni girenler 847 lira yerine 889 lira 7’nci basamakta bulunan çok kaza yapanlar ise 2 bin 117 lira yerine 2 bin 223 lira trafik sigortası parası ödemiş olacak. Bu rakamlar Türkiye’de en düşük trafik sigortası prim fiyatları olacak.

AYLIK % 1.5 ARTIŞ DEVAM EDECEK

Yüksek riskli araç grubunun prim ve hasarlarının tüm sigorta şirketlerine dengeli bir şekilde dağıtılmasını öngören Riskli Sigortalılar Havuzu’nun da temmuz ayında oluşturulduğunu anlatan Şimşek, 2017’de devreye giren bu iki uygulama ile sigortalıların, kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları trafik sigortalarına makul primlerle rahatça erişebilir hale geldiğini söyledi.

BİR YILDA % 28 DÜŞTÜ

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Şimşek, “2017 yılı kasım ayı itibarıyla trafik sigortalarındaki ortalama prim, uygulama öncesi 2017 mart ayına göre nominal olarak yaklaşık yüzde 19, reel olarak yüzde 28 düştü” ifadelerini kullandı.

Mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1.5 oranındaki aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğinin altını çizen Şimşek, bu şekilde vatandaşların yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yolun bulunmuş olacağını kaydetti