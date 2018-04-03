En yüksek enflasyon Batı Akdeniz'de

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren ATSO Başkanı Davut Çetin, mart ayı enflasyonunun önemli oranda işlenmiş gıda ürünleri kaynaklı olduğunu kaydetti. Başkan Çetin, temel gıda ürünlerine dönük stratejik yatırımların gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Davut Çetin, açıklamasında şunları kaydetti:

"2018 Mart ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 0,99, Yİ-ÜFE'de yüzde 1,54, yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,23, Yİ-ÜFE'de yüzde 14,28 oranlarıyla beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Mart ayında tüketici enflasyonunun yarısı gıda fiyatlarından gelmekte olup, gıda dışında sırasıyla akaryakıt, giyim ve elektrikli ev aletleri gibi gruplar enflasyonda etkili olmuştur. Gıda enflasyonunda en yüksek fiyat artışı karnabahar ve sivri biberde gerçekleşmiş olsa da asıl etkili olan kalemler et ve süt mamulleridir. Yaş sebze ve meyve grubunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle narenciye dışındaki ürün fiyatlarında düşüşler başlamıştır."

2018'de turizmdeki gelişmenin gıda talebi kanalıyla enflasyon üzerinde etkili olabileceğine değinen Davut Çetin, "Tüketici ve üretici enflasyonunda ana kaynağın işlenmiş gıda ürünleri olmaya devam etmesi enflasyonun yapısal nitelik kazanmasından ve enflasyon beklentilerinin katılaşmasından kaynaklanmaktadır. Mayıs- temmuz döneminde geleneksel mevsimlik enflasyon düşüşü yaşansa bile bu yıl turizmdeki hızlı gelişme gıda talebinin yüksek kalmasını sağlayacaktır" dedi.

FAKİRİN HARCAMASININ YÜZDE 29'U GIDA

Gıda ürünlerinin halkın tüketim harcamalarında yüzde 23 payla ilk sırada geldiğine işaret eden Çetin, "Düşük gelir gruplarında bu oran yüzde 29 düzeyindedir. Dolayısıyla gıda enflasyonuna karşı çözümlerin hızlandırılması gereklidir. Bu nedenle temel gıda ürünlerine dönük yatırımların da stratejik yatırımlar içerisine alınması, kırsal kalkınma projelerinin bölgesel programlara dönüştürülmesi, gençlerin kırsal alanda tarım üreticisi olmasını özendirecek köy kalkınma programlarının başlatılması gibi çalışmalar da önemli hale gelmiştir. Bu konuda Bakanlıkların ürün temelli politikalarından bölge temelli politikalara da geçilmelidir" diye konuştu.

'26 BÖLGE ARASINDA BİRİNCİYİZ'

ATSO Başkanı Çetin, Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi açısında da enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Batı Akdeniz'de TÜFE oranının aylık bazda yüzde 1,32, üç aylık bazda yüzde 3,56 ve yıllık bazda yüzde 10,94 olarak gerçekleştiğine işaret eden Davut Çetin, "Bölgemizde enflasyon, aylık, üç aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık ve üç aylık bazda birinci, yıllık bazda ise dördüncü sırada yer almıştır" dedi.

