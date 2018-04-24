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'En sıkıntılı dönemi atlattık'

Türkiye'nin en kötü günleri geride bıraktığını belirten Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Dünya 2002 yılından bu yana yüzde 78 büyümüş

'En sıkıntılı dönemi atlattık'

Türkiye'nin en kötü günleri geride bıraktığını belirten Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Dünya 2002 yılından bu yana yüzde 78 büyümüş

24 Nisan 2018 Salı 22:16
'En sıkıntılı dönemi atlattık'
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TÜRKİYE yüzde 230 büyümüş. 10 yılda 8.7 milyon kişi iş bulmuş. Bu büyümeyi boş görenler bu rakamı görsün. Otomobil satışları 91 binden 723 bine ulaşmış. Traktör sayısı 7 binden 73 bine çıkmış. Sorun yok mu, var. İnşallah bu seçimden sonra Türkiye reformlara yoğunlaşacak. Önümüzdeki dönemde en önemli görevi enflasyonla mücadeledir. Ben inanıyorum ki, en kötüsü geride kaldı. Yaşadığımız sıkıntıların en kötüsü geride kaldı. 5 yıllık taze bir süreyle köklü reformlarla daha çok ilerleriz" dedi.
'BİZİM DAHA İYİ YERLERDE OLMAMIZ GEREK'
"OHAL zaruri bir durum olarak karşımıza çıktı" ifadesini kullanan Şimşek, "Bazı şartlar ülkeyi mecburen bu ölçülere getirdi. Bu tehlikeler azaldığında bunlar ortadan kalkar. Her şeyin başı insan ve Ar-Ge'dir. Nitelikli insan her şeyin başıdır. Eğitimde kaliteyi arttırma çabamız yoğunlaşıyor. Türkiye sağlıkta devrim yaptı ve bütün dünyada örnek olarak gösteriliyor. Eğitimde erişim arttırıldı. Bizim öğrenci nüfusumuz Avrupa'daki 32 ülkeden daha büyüktür. Biz daha nitelikli, kar marjı yüksek ürünler üretmeliyiz. Devlet olarak sektörlerin yanındayız. Alt yapıda Türkiye çok ilerledi. Türkiye şu anda Dünya Ekonomik Forumu lojistik sıralamasında 30. sırada, bizim daha önde olmamızı engelleyen demir yollarıdır. Onun için Türkiye hızlı tren bağlantıları güçlü olacak. Türkiye kararlı ve hızla ilerliyor. Bugünkü sıkıntılar eskinin şoklarını yaşıyor. Eğer başka bir ülke yaşanılan sorunları yaşasaydı ayakta duramazdı. Önemli olan reformlarla büyümeyi sürdürmektir" şeklinde konuştu.

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TürkiyeEkonomiden Sorumlu Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek
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