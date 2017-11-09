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En fazla dolar kazandırdı

Ekim ayında en yüksek reel getiri dolarda oldu

En fazla dolar kazandırdı

Ekim ayında en yüksek reel getiri dolarda oldu

09 Kasım 2017 Perşembe 21:04
En fazla dolar kazandırdı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,93, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,56 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Euro yüzde 2,53, külçe altın yüzde 1,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 0,83, BIST 100 endeksi yüzde 1,69 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,67 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,16, külçe altın yüzde 0,81 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,19, BIST 100 endeksi yüzde 2,05, DİBS yüzde 3,03 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,34 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,96 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,24 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BORSADA
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,28 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,63 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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EkimDolar
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