En düşük memur maaşı 3.724 lira

AÇIKLANAN yeni enflasyonla birlikte görevdeki memurların da temmuz zamları netleşti. Buna göre, memurlar, temmuz ayında maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Görevdeki memurlar da emekliler gibi iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplu sözleşmeye göre de geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

YÜZDE 6.01 ZAM



Toplu sözleşmeye göre kamu görevlileri 2019 Temmuz-Aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Toplu sözleşmeye göre de 2019 Ocak-Haziran dönemine ait, altı aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2019’un ocak-haziran dönemi enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da eklendiğinde; temmuz ayında görevdeki memurlar maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak. Görevdeki memurlar 2019’un ocak ayında ise yüzde 4’ü toplu sözleşmeden, yüzde 6.73’ü de enflasyon farkı olmak üzere maaşlarını yüzde 10.73 zamlı almıştı. 2018 yılında ise ocak ve temmuz döneminde memurlara yüzde 14.36 zam yapılmıştı.



AİLE YARDIM ÖDENEĞİ ARTTI



Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 3.723 liraya çıkacak. Kamuda çalışan genel müdürün maaşı ise 12 bin 98 liraya, 1’inci derecede 4’üncü kademede şube müdürünün maaşı 6 bin 220 liraya yükselecek. Bu rakamlar aile yardım ödeneği hariç maaşlar. Yeni zamlarla birlikte memurların alacağı aile yardımı da arttı. Buna göre çalışmayan eş için ödenen aile yardım ödeneği 278.69 liradan 295.47 liraya yükseldi. Çocuk için aile yardım ödeneği de arttı. Bir çocuk için 34.62 lira, iki çocuk için 69.23 lira, üç çocuk için 103.84 lira, dört çocuk için 138.49 lira çocuk yardımı ödenecek.