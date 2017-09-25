En çok konut satışı o ülke vatandaşlarına yapıldı

TÜRKİYE'DE hatta dünyada gündemin en sıcak maddesi Kuzey Irak’ta düzenlenen sözde bağımsızlık referandumu. Oy kullanma işlemi bu sabah başladı. Türkiye bu referandumun yok hükmünde olduğunu ve sonuçlarını tanımayacağını Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyurdu. Gerilimin boyutları ne seviyelere çıkacak bilinmiyor ancak gündemi hareketli saatler bekliyor.

EN ÇOK SATIŞ IRAKLILARA

Kuzey Irak ile yaşanan bu gerilim devam ederken bu sabah, konut satış istatistikleri Ağustos 2017 verileri TÜİK tarafından açıklandı.

Açıklanan verilerde en dikkat çeken detay ise ülke uyruklarına göre bakıldığında en çok konut satışının Irak vatandaşlarına yapılmış olması. Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 317 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 198 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt, 95 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi. TÜİK verilerine göre Temmuz 2017 döneminde de en çok konut satışı yine Irak vatandaşlarına yapılmıştı.

2016 AĞUSTOS’TA DA EN ÇOK IRAKLILAR ALMIŞ

Geçen yılın aynı döneminde açıklanan konut satış istatistiklerinde de Iraklılar ilk sırada yer almıştı. TÜİK verielerine göre 2016’nın Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 267 konut satın almıştı.