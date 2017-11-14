En çok garson aranıyor

EN çok garson, makineci, muhasebeci, şoför, ahşap mobilya imalatçısı ve gaz altı kaynakçısı aranıyor. Hükümet, gelecek 3 yılda 3.2 milyon genci işe yerleştirmede ve üniversiteye hazırlanan milyonlarca gence de meslek seçiminde yol haritası olacak kapsamlı bir işgücü araştırması yaptı.

286 BİN KİŞİLİK AÇIK

Buna göre, 206 bin işyeri, 2 bin meslekte 464 bin elemanı bulmakta zorlanıyor. Yaklaşık 114 bin işyerinde 286 bin kişilik açık iş bulunuyor.

Açık iş oranı en yüksek sektörler içinde yüzde 4.2 ile konaklama-yiyecek hizmeti, yüzde 4.1 ile gayrimenkul faaliyetleri bulunuyor.

Türkiye genelinde her 3 açık işten biri imalat sektöründe bulunuyor.

En çok açık iş olan işler arasında garson, makineci, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, ahşap mobilya imalatçısı, gaz altı kaynakçısı, muhasebeci başı çekiyor. Makine-inşaat mühendisi, mimar, yazılım destek uzmanı, Ar-Ge elemanı, elektrik-elektronik mühendisi; lisans ve üstü mezunları içinde en çok aranan meslekler arasında yer alıyor.

İmalatta 143 bin 526, toptan ve perakendede 108 bin, inşaatta 60 bin kişi aranıyor. Açık işte Karadeniz'de garson, makineci, güvenlik görevlisi; İç Anadolu'da mobilya döşemecisi, lastik üretim operatörü, Doğu- Güneydoğu'da müşteri hizmetleri görevlisi, saraciye montajcısı, Ege'de CNN torna tezgahı operatörü, makineci, Marmara'da makineci, laboratuar teknikeri, beden işçisi başı çekiyor.