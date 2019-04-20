En çok dizel motor ve düz vites tercih etmişiz

TÜRKİYE otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ile ikinci el araçlara ait bilgileri; şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, Türkiye'deki 650 otomobil bayisinde gerçekleşen yaklaşık 3 milyon adet ikinci el araç satışını inceledi. Cardata, çalışma kapsamında hazırladığı "Türkiye'nin İkinci El Haritası" analizi ile sektöre dair verileri ortaya koydu. Cardata'nın Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre; 2018 yılında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 64.5 pay ile en çok tercih edilen dizel motorlu araçlar oldu. Hem şanzıman hem motor tipi baz alındığında ise en çok tercih edilen kombinasyonu dizel motor + manuel şanzıman oluştururken, bu tip araçların toplam satış içindeki oranı da yüzde 42,3 oldu. Toplam satışlar içinde karoser tercihinde de sedan modeller ise yüzde 42,3'lük pay ile üstünlüğünü korudu. Araştırmada, ikinci el otomobil satın alan kullanıcıların tercihini ağırlıklı olarak "dizel motor + manuel şanzıman + sedan karoser" kombininden yana kullandığı ortaya çıktı. En çok tercih edilen dizel motorlu ve manuel şanzımanlı araçları ise yüzde 22,2 ile dizel motor + otomatik şanzımanlı araçlar, onları da yüzde 18,8 ile benzinli motor + manuel şanzımanlı araçlar ve yüzde 16,6'lık oranla benzin motorlu + otomatik şanzımanlı araçlar takip etti. Araştırma sonuçlarına göre; Türk tüketicisinin öncelikli tercihi yüzde 42,3'lük oranla sedan araç olurken, onu yüzde 30,7 ile hatchback modeller, yüzde 12,7 ile pikaplar ve yüzde 10,6 ile de SUV tipi modeller takip etti.

İkinci elde satılan araçların neredeyse yarısı beyaz renkte!

Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu araştırma ile sektörün tercihlerinin aslında hangi eğilimler doğrultusunda olduğunu net bir şekilde gözlemlemiş olduk. Ayrıca araştırma kapsamında ikinci elde satılan araçların yaklaşık yüzde 44,5'inin beyaz, yüzde 22,7'inin gri ve yüzde 15,5'inin de siyah renkte olduğunu tespit ettik" diye konuştu. Ayrıca Yalçın, "Geleneksel olarak yaptığımız bu stratejik veri paylaşımıyla otomotiv sektörünün geneline ışık tutarken, ikinci eldeki eğilimleri de ortaya koyarak, tüketicilerin satın alma planlamalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye ekledi.