Emzirmek bebekleri ani ölümden koruyor

EN az 2 ay boyunca emzirmenin, ani bebek ölümü (SIDS) riskini neredeyse yarı yarıya düşürdüğü bildirildi. Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim insanlarının yaptığı araştırma çerçevesinde, 2 bin 259 ani bebek ölümü vakası ve kontrol grubunda yer alan 6 bin 894 bebeğin incelendiği 8 uluslararası çalışmanın sonuçları değerlendirildi. Araştırma, annenin en az 2 ay boyunca bebeğini emzirmesinin, SIDS riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ortaya koydu. Bilim insanları, 2 aydan az süre emzirmenin böyle bir etki yaratmadığını da vurguladı. Ani bebek ölümleri, en çok 1 aylık ila 1 yaşındaki bebeklerde görülüyor.
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