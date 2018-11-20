Emlak vergisi uyarısı

MURATPAŞA Belediyesi, 30 Kasım Cuma günü sona erecek Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2’nci taksit ödemelerinde mükelleflerin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için alınan önlemlere dair yazılı açıklama yaptı. Önlemler çerçevesinde hizmet binasında bulunan merkez vezneler ile Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Ali Çetinkaya, Konuksever ve Tapu Kadastro Müdürlüğü binasındaki veznelerin 08.30 - 17.30 saatleri arasında açık olacağının belirtildiği açıklamada son vergi ödeme günün 30 Kasım Cuma olduğu bildirildi. Ödemelerinin nakit ya da anlaşmalı kredi kartlarına 2 taksit olarak yapılabileceğinin altı çizilen açıklamada ayrıca https://ebelediye.muratpasa.bel.tr internet adresi üzerinden ödemelerin online olarak yapılabileceği kaydedildi. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere, mevzuat uyarınca, aylık yüzde 2 faiz uygulanacağına da dikkat çekilen açıklamada cezalı duruma düşmemek için mükelleflere vergilerini zamanında ödemeleri uyarısında da bulunuldu.