Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Emir büyük yerden geldi! Bütün maaşlar tek tek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomik kriz gerekçesiyle devlet başkanlığı bünyesinde çalışan personelin maaşlarını yüzde 10 indirme kararı aldı. Putin kendi maaşını da yüzde 10 indirecek

Emir büyük yerden geldi! Bütün maaşlar tek tek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomik kriz gerekçesiyle devlet başkanlığı bünyesinde çalışan personelin maaşlarını yüzde 10 indirme kararı aldı. Putin kendi maaşını da yüzde 10 indirecek

06 Mart 2015 Cuma 12:37
Emir büyük yerden geldi! Bütün maaşlar tek tek...
banner404
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomik kriz gerekçesiyle devlet başkanlığı bünyesinde çalışan personelin maaşlarını yüzde 10 indirme kararı aldı. Putin kendi maaşını da yüzde 10 indirecek.
Petrol fiyatlarının düşmesi ve doların aşırı değerlendirmesi Rusya’yı bir ekonomik krize soktu. Bunun karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise devlet başkanlığı bünyesinde çalışan personelin maaşlarında yüzde 10 indirim yapılacak bir kanunu onayladı. Rusya'da milletvekili maaşlarının da azaltılması daha önce gündeme gelmişti. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Başkanı Sergey Narışkin, Duma'daki milletvekili ücretlerinin azaltılmasını istemiş, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da ücretlerin yüzde 10 kesilmesini teklif etmişti. 
YÜZDE 1 BÜYÜYECEK
Doların ruble karşısında son aylarda aşırı değer kazanması IMF’in Rusya’nın büyüme tahminlerinde de revizyona gitmesin neden oldu. IMF Rusya’nın 2015 yılında yüzde 3, 2016 yılında ise yüzde 1 büyüyeceğini ifade etti.
ŞİRKETLER ZORDA
Öte yandan ülkenin milli petrol şirketleri de ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Gazprom Rusya hazinesinden 198 milyar ruble yardım talep etti. 
KAYNAK: A.A.-Business Insider
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.03.2015 11:39
Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet BakanıVladimir PutinEkonomik KrizDevlet BaşkanlığıPutinYüzde 10Maaşları Indiriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim