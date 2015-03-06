Emir büyük yerden geldi! Bütün maaşlar tek tek...

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomik kriz gerekçesiyle devlet başkanlığı bünyesinde çalışan personelin maaşlarını yüzde 10 indirme kararı aldı. Putin kendi maaşını da yüzde 10 indirecek.
Petrol fiyatlarının düşmesi ve doların aşırı değerlendirmesi Rusya’yı bir ekonomik krize soktu. Bunun karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise devlet başkanlığı bünyesinde çalışan personelin maaşlarında yüzde 10 indirim yapılacak bir kanunu onayladı. Rusya'da milletvekili maaşlarının da azaltılması daha önce gündeme gelmişti. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Başkanı Sergey Narışkin, Duma'daki milletvekili ücretlerinin azaltılmasını istemiş, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da ücretlerin yüzde 10 kesilmesini teklif etmişti.
YÜZDE 1 BÜYÜYECEK
Doların ruble karşısında son aylarda aşırı değer kazanması IMF’in Rusya’nın büyüme tahminlerinde de revizyona gitmesin neden oldu. IMF Rusya’nın 2015 yılında yüzde 3, 2016 yılında ise yüzde 1 büyüyeceğini ifade etti.
ŞİRKETLER ZORDA
Öte yandan ülkenin milli petrol şirketleri de ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Gazprom Rusya hazinesinden 198 milyar ruble yardım talep etti.
KAYNAK: A.A.-Business Insider
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Son Güncelleme: 06.03.2015 11:39