Emekliye zam için kritik gün

Emeklililerin gözü kulağı intibakta... İntibak uygulanması gerektiği yönünde genel olarak açılmış iki dava söz konusu. NTV'nin haberine göre, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı yapılması için Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından Ankara İş Mahkemesi'nde açılan intibak davasının son duruşmasında bugün karar çıkması bekleniyor. 2000 sonrası emekli olmuş yaklaşık 7,5 milyon kişiyi ilgilendiren intibakla ilgili bir diğer davada da karar duruşması 29 Nisan'da yapılacak. Bu iki dava emekliler lehine sonuçlanırsa hükümetin konuyla ilgili genel bir düzenleme yapması ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu davalar bireysel davalar olmadığı ve genel olarak 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiği yönünde olduğu için kararların olumlu olması halinde büyük etki yaratması söz konusu olacaktır.

AZ ALANLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR

İntibak sayesinde emekli oldukları tarihteki emekli aylığı hesaplama yöntemlerinin farklı olması nedeniyle emeklilere farklı emekli maaşı bağlanmasına son verilmiş oluyor. Yalnızca emekli oldukları tarihteki hesaplamanın farklı olması nedeniyle daha düşük emekli aylığı alan kişilerin mağduriyeti de bu sayede giderilmiş oluyor.

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