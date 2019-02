Emekliye zam formülü: O tarihe dikkat...

HER çalışanın hayali emekli olmak. Çalışanlar hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ne kadar maaş bağlanacağını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor:

Emekli maaşı hesaplanırken, kazançların tamamına bakılıyor. Bu nedenle emeklilik planınızı son 1-2 yıla bırakmayın. Eğer imkân varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın.

DÜŞÜK GÖSTERİLMESİN

-Çok çalışmak ya da çok fazla prim günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi, fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada brüt maaş yani prime esas kazanç önemli.

-Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs.), bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.

-Son 3.5 yılda tavandan kazanç bildirilirse, tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.

-İmkânınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.

-Emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül uygulanıyor. 1999 öncesi sigortalı olanlar, Ekim 2008'den sonra çalıştıkları her dönem için maaşlarında kayıpla karşılaşabiliyor. Ancak düşüşü asgari ücretten yüksek maaşla aşmak mümkün.

-Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa diğer seçenekleri ikinci planda tutun.

KREDİ OYUNUNA DİKKAT EDİN!

Dolandırıcılar hedefine emeklileri de aldı. Ankara'da otobüs duraklarında ve kaldırımlarda "Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır" şeklinde ilanları kullanarak kurdukları paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünün varlığını tespit eden polis, 5 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri, danışmanlık şirketi üzerinden tefecilik yapan zanlıların genellikle emeklileri hedef aldığını, anlaşmalı oldukları mağazalardan telefon, tablet, bilgisayar ve mobilya gibi ürünleri satmış gibi göstererek şahıslara senet imzalattıklarını belirledi. Suç örgütü üyelerinin, 3 bin ile 5 bin lira arasında alışveriş yapan vatandaşları, senetlerle 50 bin-100 bin lira tutarında borçlandırarak icra takibi başlattıkları tespit edildi.