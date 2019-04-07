Emekliye yaz kazancı!

EMEKLİLER kazançlı bir yaz geçirecek. Ocakta tüm emeklilere yapılan zammın, Şubatta da ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara yansıtılan seyyanen artışın ardından, kazanımlar devam edecek. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi mayısta ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'a denk geliyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna rastlıyor. Emeklilerin hesabına bin lira ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak.

TEMMUZDA MAAŞ

Tüm emeklilerin maaşına temmuzda ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiye alacak.

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

İkramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. (Takvim)