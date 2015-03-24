Emekliye toplu para

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı verilmesi için açılan 2 ayrı dava sürüyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin açtığı davada bilirkişinin sunduğu intibak talebini haklı bulan rapor, milyonları umutlandırdı. Bu dava 2 Temmuz'a ertelenirken; İşçi, Bağ-Kur ve Memur Emeklileri Derneği'nin açtığı davaya da 29 Nisan'a devam edilecek. Yargıdan çıkacak intibak kararı, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 50 ila 355 lira arasında zam yolunu açacak. İntibakta ayrıca geriye dönük ödeme talebi de var. Bu talep de kabul görürse, emekliler toplu para alma imkanına kavuşacak.

8 YILLIK ÖDEME

Emeklilerin banka promosyonu talebi de geçtiğimiz günlerde yargıya taşındı. Takvim'in haberine göre, tüm emeklilerin promosyon alması için harekete geçen Emekli-Sen, davada geçmişe dönük ödeme talebinde de bulunacak. Eğer Emekli-Sen'in talebi kabul görürse, emekliler 2007'den itibaren promosyon almaya başlayacak. Böylece hem 8 yıllık toplu para alma imkanı olacak hem de bundan sonraki dönem için promosyon verilecek.







