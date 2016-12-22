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Emekliye promosyon için son 2 gün

Başbakan Yıldırım, bugün-yarın promosyon müjdesini açıklayacak. 3 yıllık toplu verilmesi beklenen promosyon tutarının, maaşa göre değişebileceği belirtildi. Emeklilerin ödemeleri ise ay başından itibaren başlayacak

Emekliye promosyon için son 2 gün

Başbakan Yıldırım, bugün-yarın promosyon müjdesini açıklayacak. 3 yıllık toplu verilmesi beklenen promosyon tutarının, maaşa göre değişebileceği belirtildi. Emeklilerin ödemeleri ise ay başından itibaren başlayacak

22 Aralık 2016 Perşembe 11:26
Emekliye promosyon için son 2 gün
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YAKLAŞIK 12 milyon emeklinin merakla beklediği promosyon gün sayıyor. Promosyon çalışmasının bu hafta tamamlanması planlanıyor. Emekliler heyecanla Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağı promosyon müjdesini bekliyor. Bankaların emeklilere promosyon ödemelerinin ise ay başından itibaren başlayabileceği belirtiliyor. Promosyonun karara bağlanmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla protokol imzalayacak. Ardından emekli, promosyon verecek bankaya maaşını taşıyarak ödemesini alacak. Ancak promosyon tutarı 3 yıllık olacağı için emeklinin de ödemeyi almak için 'bu süre boyunca maaşını başka bankaya taşımayacağını' taahhüt etmesi gerekiyor. Bunun için emekli banka ile sözleşme imzalayacak. Ardından banka emekliye promosyon ödemesini yapacak.
TOPLU ÖDEME
3 yıllık promosyonun emekliye toplu olarak mı yoksa her yılın Ocak ayında olmak üzere 3 eşit taksitte mi ödeneceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak ağırlıklı olarak 'toplu ödeme' formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor. Promosyonun her emekli için aynı tutarda mı olacağı yoksa maaşa göre mi değişeceği konusu da bankalarla yapılacak son görüşmede kesinlik kazanacak. Ancak maaşa göre promosyon ihtimalinin daha güçlü olduğu; 'aylığı bin liraya kadar olanlar', 'aylığı bin ile 2 bin lira arasında olanlar' ve 'aylığı 2 bin liranın üzerinde olanlar' şeklinde 3 farklı tutar belirleneceği ifade ediliyor. Tüm bu konular, özellikle de promosyon tutarının ne kadar olacağı Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Başbakan Yıldırım'ın devreye girmesiyle, promosyon tutarında da artış olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta Başbakan Yıldırım'ın bankalarla promosyon pazarlığına oturması ve sonuca varılması bekleniyor.
 
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Anahtar Kelimeler:
PromosyonBankaMaaş
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