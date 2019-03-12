Emekliye müjde! Toplu olarak ödenecek

EMEKLİ maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez verilen biner lira bayram ikramiyesi, artık evde bakım desteğine engel olmayacak.

Bunun için yasal düzenleme yapıldı, bakımı kesilenlere toplu ödemenin de yolu açıldı.

Evde bakım desteği ile ilgili düzenleme nedir?

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara devlet maaş ödemesi yapıyor. İkramiyenin hayata geçmesinin ardından bazı kişilerin bu ödemeleri gelir sınırı aşıldığı için kesildi.

Yani aylık gelir hesaplamasına dahil edilmeyecek. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek.

Evde bakım desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor.

Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.

Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart.

İkramiye nedeniyle evde bakım desteği kesilenler ne yapacak?

Bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım yardımı kesilenler, başvurularını yaparak şartları sağlıyorlarsa yeniden bu desteğe kavuşacak.

Aylık avantaj bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97 TL + 166,66 TL) olacak. İkramiye nedeniyle evde bakım desteği ödemeleri kesilenlerin alamadığı ödemeleri de toplu olarak yapılacak.

Evde bakım desteği kesilenlere toplu ödeme ne kadar?

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara geçen yılın ikinci yarısında aylık bin 179 lira 40 kuruş ödeniyordu. Ocak ayından itibaren de bu tutar bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 09:36